Alloggi popolari per coppie under 40 all'ex Pacinotti

Il bando di Arte La Spezia. C'è tempo fino al 28 gennaio.

La Spezia - La sezione spezzina di Arte, Azienda regionale territoriale edilizia, intende procedere all’assegnazione in locazione di nove alloggi di edilizia sociale residenziale situati nel fabbricato ex liceo Pacinotti, in via Lamarmora traversa 19 – destinati a giovani coppie - nonché di tutti gli alloggi che si sono resi o si renderanno disponibili nei fabbricati siti in via Lamarmora traversa n. 5 e n. 13 (eccezion fatta per le unità contraddistinte dagli interni 10-11 e 12 di entrambi i civici, per le quali è già presente apposita graduatoria). Le domande di partecipazione dovranno essere compilate utilizzando esclusivamente gli appositi moduli scaricabili dal sito dell’Arte (www.artesp.it) e disponibili presso gli uffici dell’azienda; le domande dovranno essere trasmesse a mezzo di plico raccomandato (farà fede la data del timbro postale in partenza) alla sede dell’azienda o consegnate a mano agli uffici, entro le ore 12.00 del giorno 28 gennaio 2019.



I nove alloggi destinati alle giovani coppie sono distribuiti tra primo, secondo e terzo piano. Misurano tutti circa 55 metri quadrati e sei sono dotati di balcone. L'affitto richiesto è di 300 euro al mese. Uno degli alloggi è attrezzato per i disabili. Tra i requisiti richiesti alle giovani coppie, consultabili in maniera integrale sul sito di Arte alla sezione bandi, c'è l'avere meno di 40 anni (per entrambi i componenti) e avere reddito lordo complessivo non superiore ai 42mila euro e non inferiore ai 16mila. Il bando è aperto anche agli extracomunitari, ma devono essere in regola, avere un lavoro e risiedere in Liguria da almeno cinque anni.