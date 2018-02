Alloggi liberi in vendita all'asta

Arte procederà ad alienazione di nove lotti immobiliari nel Comune della Spezia. Ecco base d'asta, caratteristiche degli immobili, specifiche tecniche. Domande da presentare entro il 4 marzo.

La Spezia - L'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia della Spezia, procederà alla vendita all'asta di nove unità immobiliari site nel Comune della Spezia, vuote e pertanto immediatamente disponibili. L'asta si terrà presso gli uffici di via XXIV Maggio, 365 - il prossimo 5 marzo alle 9 e le offerte, da far pervenire in busta chiusa e sigillata secondo le modalità indicate nel bando, potranno essere presentate fino alle 12 del giorno mercoledì 4 marzo. Per ogni ulteriore informazione e per il ritiro della copia integrale del bando, potranno essere contattati gli uffici nelle ore di ricevimento del pubblico: lunedì - mercoledì - venerdì - sabato dalle 10 alle 12; martedì dalle 16 alle 18; oppure telefonare allo 0187/56681. Copia integrale del bando, con indicazione delle date di visita degli immobili, è reperibile sul sito www.artesp.it.



Gli alloggi oggetto del procedimento di vendita sono i seguenti lotti:

Lotto 1: alloggio sito alla Spezia, in v.le Fieschi, 4/6, piano secondo, dotato di cantina al piano sesto individuati all'Agenzia del Territorio della Spezia al foglio 29 part. I l 6 sub. 6 di superficie lorda pari a mq. 98,00 c.a., alienato a corpo e non a misura, classe energetica in corso di definizione, prezzo-base d'asta: Euro 121.600,00 deposito per partecipare all'asta-cauzione a garanzia dell'offerta Euro 2.160.

Lotto 2: alloggio sito in via Monte Piccniara, I 3/ I , piano terreno, dotato di cantina al piano seminterrato individuati all'Agenzia dei Territorio della Spezia al fg. 46 part. 702 sub. 8 di superficie lorda pari a mq. 115 c.a. alienato a corpo e non a misura, classe energetica in corso di definizione, prezzo base d'asta Euro 72.500, deposito per partecipare all'asta-cauzione a garanzia dell'offerta Euro 7.250.

Lotto 3: alloggio sito in via Pitelli, 65/10, piano terzo, dotato di cantina al piano primo sotto-strada individuati all'Agenzia del Territorio della Spezia al fg. 50 part. 95 sub: 13 di superficie lorda pari a mq. 82 c.a. alienato a corpo e non a misura, classe energetica valore attuale G, prezzo-base d'asta Euro 60.400, deposito per partecipare all'asta-cauzione a garanzia dell'offerta Euro 6.040.

Lotto 4: alloggio sito in via Ricciardi, 5C/3, piano primo individuato all'Agenzia del Territorio della Spezia al fg. 37 part. 115 sub. 35 di superficie lorda pari a mq. 63,00 c.a., alienato a corpo e non a misura, classe energetica in corso di definizione prezzo-base d'asta 57.600, deposito per partecipare all'asta-cauzione a garanzia dell'offerta Euro 5.760.

Lotto 5: alloggio sito via Oldoini, /8, piano secondo, dotato di cantina al piano seminterrato individuati all'Agenzia del Territorio della Spezia ai fg. 22 part. 445 sub. 8 di superficie lorda pari a mq. 58 c.a., alienato a corpo e non a misura classe energetica: valore attuale G, prezzo-base d'asta: 41.200, deposito per partecipare all'asta-cauzione a garanzia dell'offerta Euro 4200.

Lotto 6: alloggio sito in via Scopsi, I /1, piano terra, dotato di cantina al piano primo sottostrada individuati all'Agenzia del Territorio della Spezia al fg. 22 part. 432 sub. I di superficie lorda pari a mq. 62 c.a., alienato a corpo e non a misura classe energetica: valore attuale G, prezzo-base d'asta: Euro 41.200 deposito per partecipare all'asta-cauzione a garanzia dell'offerta Euro 4.120,00.

Lotto 7: alloggio sito in via Scopsi, 5/4, piano primo, dotato di cantina al piano seminterrato individuati all'Agenzia del Territorio della Spezia al fg. 22 part. 432 sub. 28 di superficie lorda pari a mq. 60,00 c.a. alienato a corpo e non a misura classe energetica in corso di definizione prezzo-base d'asta: Euro 41.200, deposito per partecipare all'asta-cauzione a garanzia dell'offerta 4.120.

Lotto 8: alloggio sito in via Tanca, 1/7, piano terzo, dotato di cantina al piano seminterrato individuati all'Agenzia del Territorio della. Spezia al fg. 22 part. 458 sub. 7 di superficie lorda pari a mq. 73,00 c.a., alienato a corpo e non a misura classe energetica: valore attuale G prezzo-base d'asta: Euro 41.200, deposito per partecipare all'asta-cauzione a garanzia dell'offerta Euro 4.120.

Lotto 9 : alloggio sito in l.go Spella, 5/1, piano terra - dotato di cantina al piano seminterrato individuati all'Agenzia del Territorio della Spezia al fg. 22 part. 436 sub. I 7 di superficie lorda pari a mq. 60,00 c.a. alienato a corpo e non a misura classe energetica: valore attuale G prezzo-base d'asta: Euro 36.100, deposito per partecipare all'asta-cauzione a garanzia dell'offerta Euro 3610.



Ogni alloggio verrà ceduto unitamente alle relative pertinenze, in aggiunta al prezzo di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà corrispondere l'Iva. Per ogni informazione, per la copia del bando, per prendere visione della documentazione concernente le unità immobiliari in vendita, gli interessati potranno rivolgersi all'Azienda Regionale Territoriale Edilizia - La Spezia,Via XXIV Maggio n. 369 nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12; martedì dalle 16 alle 18 o consultare il sito www.artesp.it.