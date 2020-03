Allo Scientifico si studia la matematica di un'epidemia

La Spezia - Per capire la diffusione dei virus sono stati elaborati dei modelli matematici come il modello SIR. E c’è lo zampino anche del liceo scientifico Pacinotti della Spezia. Infatti, il professor Claudio Romeni, fisico e docente di matematica e fisica al Pacinotti della Spezia, che da oltre vent’anni svolge un’intensa attività editoriale come autore, progettista e consulente di testi di matematica, fisica, astronomia e informatica. Verso la fine di gennaio ha sperimentato con la classe 4D del liceo Pacinotti un modulo didattico pubblicato sul sito della Casa Editrice Zanichelli ”La matematica di un’epidemia” .

Si tratta di un lavoro basato sul modello SIR (susceptible-infective-removed), originariamente proposto da Kermack-McKendrick nel 1927. Gli enormi sviluppi della modellistica matematica non hanno privato d'interesse questo semplice modello, che consente di cogliere alcuni aspetti fondamentali della dinamica di una epidemia. Il così tanto citato "fattore R0", essenzialmente legato al numero di contagi per infetto, deriva dal modello SIR ed è uno dei parametri ancora in uso.

Il modello schematizza un'epidemia studiando la dinamica fra i tre gruppi (Sani-Infetti-Rimossi) in cui è divisa una popolazione in cui si diffonde un'epidemia. Dopo aver discusso gli aspetti teorici, il professor Romeni ha impostato, insieme ai ragazzi della 4^D, in un foglio elettronico un algoritmo iterativo con cui effettuare simulazioni relative all'evoluzione di una generica epidemia.



L'epidemia dei verniciati

Ci sono cento persone in un grande salone. Un buontempone si è cosparso la mano di una vernice fluorescente, visibile solo se è illuminata da una lampada particolare. Una ragazza stringe la mano al buontempone e la vernice passa nella sua mano. Senza saperlo, la ragazza passa la vernice a ogni persona a cui stringe la mano, e così via. La vernice si propaga tra le mani dei presenti per contatto diretto.

Col procedere della festa, diminuisce il numero di persone con le mani pulite, mentre aumenta il numero di quelle con la mano verniciata. Queste passano vicino alla lampada, si accorgono di avere la mano verniciata e vanno in bagno per togliersi la vernice. Escono così dal salone, così non possono verniciare più nessuno.



Un’epidemia di mani verniciate avviene se il numero dei verniciati aumenta nel tempo, cioè quando il numero di nuovi verniciati in un’ora è maggiore del numero dei già verniciati che in quell’ora sono usciti dal salone.

Se ogni ora si verniciano 3 persone e 2 già verniciate escono dal salone, il contagio si propaga e dopo un po’ di tempo arriva infettare tutti.

Se invece ogni ora si verniciano 2 persone e 3 già verniciate escono dal salone, il contagio rallenta dopo un po’ di tempo si spegne.

In altri termini, l’epidemia si propaga se la rapidità con cui nuove persone sono verniciate è maggiore della rapidità con cui escono di scena quelli che sono già stati verniciati e non possono quindi verniciare altre persone.



In classe

Gli studenti hanno partecipato con grande interesse: analizzando fonti primarie in rete, fra cui riviste come Nature e Science e l'infografica della John Hopkins University, hanno seguito l'andamento esponenziale registrato in Cina nelle prime settimane e il successivo plateau (stabilizzazione) degli infetti, in linea con le previsioni del modello SIR.

Lo scopo dell'attività era quello di suggerire la portata conoscitiva e culturale della modellizzazione matematica applicata al mondo reale, fornendo al cittadino colto strumenti di analisi adeguati a cogliere in modo autonomo aspetti essenziali del mondo in cui vive.

La Casa Editrice Zanichelli, con la quale il professor Romeni collabora da anni e per cui sta preparando una nuova pubblicazione, gli ha proposto di pubblicare sul sito Zanichelli l’intervento realizzato nell’Aula di scienze del Liceo.