Allerta arancione, il Coc degli Stagnoni è aperto

La Spezia - La Protezione Civile della Regione Liguria ha emesso allerta di colore arancione sul nostro territorio per piogge e temporali dalle ore 6 di domattina, domenica 11 marzo 2018, fino alle ore 19.59. Dalle 6 di domattina, domenica 11 marzo e fino a cessata allerta, sarà attivo presso la struttura degli Stagnoni il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, che terrà costantemente monitorata l’evoluzione della situazione.



Si coglie l’occasione per ricordare le misure di auto protezione, in particolare per le zone a più alta probabilità di allagamento e in quelle collinari dove più alto è il rischio di frane. In caso di forti piogge si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti in auto e, per le aree più soggette ad allagamento, di porre paratie a protezione dei locali siti a livello strada. Per segnalazioni o emergenze il numero del COC è 0187-501172. Tutte le indicazioni e gli aggiornamenti saranno a disposizione sul sito www.allertaliguria.gov.it