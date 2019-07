Allende affidato ad Art Park: cultura, feste e un ristorante

La Spezia - Si è conclusa la procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione della gestione del Centro Allende di Viale Mazzini, nei pressi dei giardini storici della Spezia. Nei mesi scorsi, infatti, l’Amministrazione Comunale aveva indetto un bando pubblico per individuare un soggetto che potesse gestire la struttura rivalorizzandola sia dal punto architettonico sia dal punto di vista delle funzioni.



La graduatoria finale ha visto la società Art Park srl, con sede alla Spezia, piazzarsi al primo posto. "L’idea alla base del progetto vincente - si legge nella nota diffusa dal Comune - è la realizzazione di uno spazio multiforme e inclusivo con una proposta culturale, di intrattenimento, di sviluppo economico e imprenditoriale, sociale, turistica e commerciale di alto profilo. Uno spazio che sarà vivo per tutta la giornata fino a notte con un luogo di lavoro aperto e una proposta attrattiva per bambini e famiglie, turisti, giovani e anziani".



Il Centro, che sarà riqualificato grazie ad un progetto architettonico specifico, sarà capace di offrire e organizzare momenti di natura culturale e di intrattenimento con la programmazione di eventi, incontri, serate a tema, silent disco, stand up comedy, dj set, dance e musica live capaci di rispondere ai gusti e bisogni di tutte le fasce di età. Oltre a questo il Centro Allende potrà accogliere anche grandi eventi e festival di maggior rilievo realizzabili grazie a finanziamenti esterni. Nella stagione invernale gli eventi si svolgeranno nello spazio interno dotato di bar-caffetteria e ristorante.



Nana Bianca, partner di Art Park, si occuperà di allestire uno spazio di coworking e dello sviluppo di progetti digitali. Sarà poi predisposta un’area food, con la presenza di un ristorante, un bar e un mercato gourmet degli artigiani del cibo. Ci saranno anche servizi specifici dedicati ai turisti con l’allestimento di un info point e la presentazione di percorsi audio geolocalizzati per visitare il centro cittadino e i suoi dintorni. Infine attività e servizi per bambini, famiglie e anziani con laboratori educativi/espressivi e attività ludiche e di intrattenimento.



“Da oggi il Centro Allende ha un futuro nuovo - ha dichiarato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini -. Nuove funzioni e un restyling che doneranno all’Allende nuova vita. Questa è l’idea alla base della ricerca di un soggetto che potesse 'prendersi cura' di uno spazio incastonato tra centro città e fronte a mare dotati di grandi potenzialità. Un'operazione che si inserisce in un preciso piano di valorizzazione del patrimonio comunale visto che il soggetto vincitore dovrà occuparsi della sistemazione del fabbricato e degli spazi pertinenziali ma anche della sua manutenzione, liberando energie e risorse che il Comune potrà destinare ad altre opere. Oggi, quindi, si conclude la procedura di assegnazione. Nei prossimi giorni incontreremo i rappresentanti della società vincitrice e successivamente daremo ulteriori dettagli dell’operazione. Infine - conclude il sindaco Peracchini – vorrei rivolgere un ringraziamento particolare al grande lavoro che l’assessore al patrimonio Manuela Gagliardi sta portando avanti per la valorizzazione dei beni comunali e a tutti gli uffici per l’impegno e la professionalità profusa anche in questa occasione”.



"Sono molto contento che si realizzi questa mia idea che da assessore alla Cultura ho promosso trasferendo al Patrimonio la Pinetina con i vincoli legati all'utilizzo culturale del bene realizzando così l'obiettivo del programma dell'amministrazione di mettere a reddito i beni e al tempo riammodernandoli con progetti che difficilmente le casse comunali potrebbero sostenere", aggiunge Paolo Asti, ex assessore alla Cultura.