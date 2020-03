La Spezia - Questa mattina alle 12 sulla pagina Facebook della Pro Loco di Pignone si sentiranno in diretta le campane della chiesa di Santa Maria Assunta, per i Pignonesi a casa, quelli all’estero e perché no, per tutti i foresti. L’appuntamento comincia alle 11 con la canzone Alleluja cantata da Manola Righetti. Alle 11.30 verrà pubblicato il saluto di don Matteo e poi alle 12 via con le campane. Per partecipare: clicca qui.