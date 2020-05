Alle superiori 115mila euro per igienizzare in vista degli esami

La Spezia - Il vicepresidente della Provincia, Francesco Ponzanelli ha avuto un incontro in videoconferenza con tutte le dirigenze degli Istituti Superiori della Provincia per coordinare le attività propedeutiche alla riapertura degli edifici scolastici. In primo luogo è stato affrontato il procedimento di sanificazione degli ambienti: l’ente di via Veneto erogherà immediatamente una nuova tranche di risorse per 115mila euro che le scuole potranno immediatamente spendere per acquistare servizi e strumenti necessari all’igienizzazione e sanificazione degli ambienti e delle aule.

La Provincia si farà carico di sospendere tutti i cantieri aperti nelle settimane scorse per lavori di sistemazione nelle scuole e poter, così, liberare tutti gli ambienti e le aree dei plessi scolastici nel periodo necessario all’effettuazione degli esami. Il problema di spazi adeguati al necessario distanziamento sociale è una preoccupazione che investirà le scuole anche alla ripresa di settembre. A questo proposito, durante l’incontro, è stata condivisa l’opportunità di una programmazione del prossimo anno scolastico che continui a privilegiare, in maniera equilibrata, lo strumento della didattica on line congiuntamente a una presenza degli alunni nelle scuole spalmata il più possibile lungo l’arco della giornata.

"Lavoreremo avvalendoci del supporto della ASL -dichiara Ponzanelli- affinché i nostri Uffici e i Dirigenti scolastici possano pianificare un uso degli spazi delle scuole il più sicuro possibile per la salvaguardia della salute di studenti, insegnanti e personale. Certamente il problema di maggiori spazi esiste: gli edifici hanno caratteristiche edilizie piuttosto rigide, ma sono ottimista perché il lavoro di coordinamento e la collaborazione tra il nostro Ente e le scuole sono assai solidi". Già con l’inizio della prossima settimana l’ufficio tecnico della Provincia provvederà alla sospensione dei cantieri nelle scuole e inizierà il lavoro di liberazione degli spazi da dedicare agli esami.