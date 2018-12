Alle colazioni con il sorriso il premio per il volontariato

Edizione 2018 del premio della Bontà. Gli organizzatori quest'anno hanno individuato nei servizi della struttura di Via Roma i vincitori.

La Spezia - Undici persone sempre pronte ad aiutare. Mettono da parte i propri impegni personali e si riuniscono in Via Roma per le "Colazioni con il sorriso", coordinato da Anna Iavazzo, un servizio di volontariato che si impegna ogni mattina, anche nei giorni di festa, a fornire il pasto più importante della giornata a chi non ce l'ha.

Il servizio è organizzato dai volontari della San Vincenzo ed è nato nel 2016 e quest'anno si è aggiudicato il Premio della bontà organizzato dalla Diocesi della Spezia, Sarzana e Brugnato. Una decina di giorni fa erano state aperte le selezioni e ora è arrivato il verdetto affidando ai servizi, disponibili al secondo piano dell'oratorio di Via Roma, il riconoscimento per l'impegno continuo e garantito.



La Vigilia di Natale era stato proprio il gruppo delle colazioni a ricordare che il servizio del pasto, le docce e la lavanderia erano disponibili anche per queste festività rinnovando l'appello alla carità, comunione e condivisione. E’ la prima volta da diversi anni che il premio, voluto nel 1976 dal vescovo Siro Silvestri, va alla vasta area della San Vincenzo de’ Paoli. Il gruppo, composto da undici persone, tutte volontarie, opera alla Spezia, al secondo piano dell’oratorio salesiano di via Roma. Le persone bisognose e senza dimora vengono accolte nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, dalle 6 alle 9.30 e vengono offerti diversi servizi: colazione, docce con cambio biancheria, lavanderia, deposito bagagli. L’attività fu iniziata, come detto nel 2016, quando era parroco don Gianni D’Alessandro ed è proseguita ora con don Mirko Mochi.

Il premio è reso possibile dal contributo del Lions club “Host”, nella persona dei dirigenti Francesco Bernardi e Francesco Orlandini. Infine sarà consegnato dal vescovo domenica nel corso del Pontificale dell’Epifania.