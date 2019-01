Alle Terrazze weekend all’insegna della prevenzione con test Hiv e Hcv e manovre salvavita

La Spezia - Il centro commerciale Le Terrazze si prepara ad ospitare questo weekend due importanti iniziative, organizzate in collaborazione con la Croce Rossa della Spezia. Sabato 19 e domenica 20 gennaio, infatti, la galleria commerciale accoglierà i volontari CRI per un weekend all’insegna della prevenzione.



Un gruppo di volontari sarà a presente all’interno della galleria commerciale, dalle ore 15 alle ore 20, per offrire a tutti i visitatori la possibilità di effettuare un test rapido per la diagnosi preliminare di AIDS e Epatite C; questa è una preziosa attività per diffondere la salute nella popolazione, infatti chiunque può accertarsi di aver contratto o meno i 2 virus in questione, ovvero HIV e HCV. Il test è gratuito e sicuro e può essere richiesto in anonimato. Si stima che al giorno d’oggi circa un terzo delle persone che hanno contratto l’HIV non ne siano a conoscenza, tuttavia una volta fatta la diagnosi e intrapresa una opportuna terapia le persone sieropositive possono vivere a lungo in maniera sana; mentre coloro che hanno contratto l’Epatite C possono finalmente guarire definitivamente.



Inoltre, i visitatori sono invitati a partecipare domenica 20 gennaio, dalle ore 16 alle ore 20, alla lezione interattiva MSP (Manovre Salvavita Pediatriche): come bisogna comportarsi di fronte a una ostruzione delle vie aeree in bambini o lattanti? Alla domanda risponderanno gli istruttori MSP della Croce Rossa della Spezia, mostrando ai partecipanti le manovre da eseguire per far fronte a una ostruzione delle vie aeree in età pediatrica: una semplice tecnica che, una volta imparata, può salvare la vita di bambini e lattanti. Troppo spesso, infatti, davanti a un episodio di soffocamento (a causa di un corpo estraneo inghiottito accidentalmente o di un boccone andato per traverso) le persone non sanno come comportarsi, quando sarebbe sufficiente seguire una serie di semplici passi per aiutare il bambino, con ottime probabilità di successo. È importante, per evitare questi eventi, diffondere il più possibile non solo le Manovre Salvavita con le tecniche di disostruzione e di rianimazione cardiopolmonare di base, ma anche prevenire che ciò possa accadere.



Il centro commerciale Le Terrazze invita tutti a prendere parte a queste iniziative, davvero preziose per la comunità.