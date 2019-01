Alle Terrazze tutti pronti per l'arrivo della Befana

La Spezia - Ultimi giorni per approfittare della magia delle festività natalizie al centro commerciale Le Terrazze! Fino a domenica 6 gennaio, i piccoli ospiti potranno visitare la spettacolare Christmas Factory, il villaggio di Natale che ospita un’area selfie e la Fabbrica dei pacchi dono interattiva. Nel villaggio trova inoltre spazio un’area dedicata ai laboratori ludici che fino al 6 gennaio accoglierà tutti i piccoli visitatori per l’ultima attività della stagione natalizia: Crea la calzetta per la Befana. In questa occasione, i partecipanti potranno divertirsi insieme a tanti amici realizzando la propria calza della befana in modo creativo e fantasioso. Sarà possibile accedere al laboratorio fino a venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00, mentre sabato 5 e domenica 6 dalle 11 alle 15 e dalle 16 alle 20. A conclusione degli straordinari appuntamenti natalizi, ci sarà l’arrivo della Befana, il Christmas Event con il quale Le Terrazze dirà arrivederci al Natale che si terrà domenica 6 gennaio dalle 16 per un pomeriggio in allegria in cui non mancheranno le risate e … tanto carbone per i cattivi. Tutte le attività sono fruibili gratuitamente.



In occasione del Natale, poi, non poteva mancare alle Terrazze anche una bellissima iniziativa solidale, organizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, a sfondo benefico per celebrare tutti insieme la festa più attesa dell’anno! In galleria è stato allestito uno spazio dedicato alla raccolta dei giocattoli: tutti i visitatori interessati potranno, infatti, depositare all’interno di un raccoglitore studiato ad hoc, il Trasformatore di Babbo Natale, i propri giocattoli usati e destinarli a nuova vita. Grazie al prezioso contributo dei volontari CRI, i giochi raccolti sono infatti destinati ai bambini meno fortunati, che hanno già ricevuto e potranno ancora ricevere tanti doni.