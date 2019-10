La Spezia - Il centro commerciale Le Terrazze, mercoledì 2 ottobre, ha organizzato un’iniziativa speciale in occasione della giornata dedicata alla Festa dei Nonni. Dalle 9 alle 19 i nonni avranno un motivo in più per fare quattro passi al centro di Via Fontevivo in compagnia dei loro nipotini. Al primo piano della galleria grandi e piccini potranno, gratuitamente, scattare una foto ricordo che riceveranno in omaggio insieme ad una colorata cornice in cartoncino.