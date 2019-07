Alle Terrazze continua “Back to the Moon”

La Spezia - Al centro commerciale "Le Terrazze continua la celebrazione del 50° anniversario dallo sbarco sulla Luna con un pomeriggio all’insegna dell’edutainment. Sabato 20 luglio alle 16 i centri estivi del territorio spezzino, e in generale tutti i bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni, che hanno partecipato alle attività di Back to the Moon, avranno la possibilità di sfidarsi in un quiz finale “all’ultima risposta”. L’iscrizione e la partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti coloro che faranno visita e richiederanno le informazioni negli orari di apertura di Moonland; si accetteranno fino a 25 squadre composte da un minimo di due a un massimo di cinque componenti.



A presidiare l’evento ci sarà una giuria d’eccezione composta dagli esperti di IRAS, l’Istituto Spezzino Ricerche Astronomiche. I partecipanti si sfideranno su domande relative alla Luna e, nello specifico, alla mostra Back to the Moon, con la modalità del quiz elettronico. Ogni squadra avrà in dotazione un radiocomando collegato al computer centrale. Sono previsti quattro turni da dieci domande. Le domande, proiettate su un maxischermo, saranno a risposta multipla. In base alla correttezza e al tempo di risposta, ogni domanda consentirà a ciascuna squadra di accumulare o perdere punti.



Al termine delle quattro manches saranno proclamate le quattro squadre finaliste che si sfideranno nella manche finale. Saliranno sul podio le prime tre squadre che riceveranno un premio “astronomico”: la prima classificata si

aggiudicherà un telescopio Celestron PowerSeeker 127mm; il secondo premio sarà un telescopio Sky-Watcher Newton 114/900 mm, mentre il terzo sarà un telescopio Sky-Watcher AC 70/900 mm. Per iscriversi è necessario prenotarsi presso l’area “Back to the Moon” del centro Le Terrazze negli orari di apertura della mostra interattiva, da lunedì a venerdì dalle 17 alle 21 e sabato e domenica dalle 11 alle 15 e dalle 17 alle 21.