Allarmismi sul virus e calunnie via Whatsapp, denunce in vista

La Spezia - Nel pieno dell'emergenza coronavirus e nell'atmosfera surreale data dalla necessità di limitare al minimo uscite e spostamenti, c'è anche chi trova la voglia per veicolare tramite i social e Whatsapp fake news e cattiverie. Come nel caso dello screenshot che invitava chiunque si fosse recato Caffè del Teatro di Sarzana a contattare il numero di emergenza Covid 19 dell'Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest. O quello che poche ore dopo replicava la stessa bufala tirando in ballo l'Arcadia, ristorante del Canaletto invitando a mettersi in contatto con un numero di telefono che in realtà era quello di un'azienda attiva nei servizi portuali. Non solo l'allarme si è rivelato privo di ogni fondamento ma i titolari hanno anche annunciato di voler intraprendere vie legali nei confronti di chi lo ha creato e diffuso.



Farà lo stesso anche una famiglia della Val di Magra che nei giorni scorsi si è realmente trovata a fronteggiare un caso di coronavirus ma che ieri si è sentita anche citata - con nome e cognome e toni non certo simpatici - nell'audio WhatsApp di una ragazza di Sarzana che accusava di “peccare di onestà” e “scarsa informazione sulle persone che contraggono il virus”. Una totale mancanza di rispetto e di privacy che anche in questo caso sfocerà in un'azione legale mentre nella giornata di oggi una componente della famiglia ha diffuso un altro audio diventato altrettanto virale: “Volevo tranquillizzare tutte le persone – ha detto – perché né io né il mio compagno siamo mai stati in codice rosso. Mi sono curata a casa, sto molto bene e la mia quarantena è quasi finita. Il mio compagno torna a casa. Due persone estremamente ignoranti hanno messo in giro un messaggio allarmando tutti senza motivo. La nostra situazione è stata seguita dagli ospedali di Sarzana e Spezia, tutti sono stati molto bravi ed efficienti e nulla è venuto meno sui protocolli. Più di questo virus – ha concluso – dobbiamo stare attenti a ignoranza e cattiveria”.