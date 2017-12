Alla scuola Don Antonio Mori la terza edizione della lotteria di Natale a favore del Gaslini

La Spezia - In occasione delle festività, la Scuola Don A. Mori del Comprensivo 2 della Spezia ha organizzato la Lotteria di Natale 2017. L’iniziativa di solidarietà, a favore dell’Ospedale Gaslini di Genova, è giunta alla terza edizione. Quest’anno il ricavato sarà devoluto all’acquisto di un ventilatore meccanico.

Come ogni anno, i premi sono stati messi a disposizione dagli esercenti commerciali del quartiere e da alcune società sportive e non, come Spezia Calcio, Activa Sportutility, Spigas, SoloArte Coop.

Tra i primi premi non sono mancate le opere serigrafiche e litografiche dei Maestri Francesco Musante e Francesco Vaccarone, noti artisti locali, le ceramiche dell’artista Nina Meloni e i racconti della scrittrice Susanna Varese, oltre ai numerosi giochi per i bambini.

La Lotteria si è conclusa nella giornata dell’estrazione, martedì 19 dicembre, con una grande festa che ha visto la palestra della scuola gremita di circa 500 bambini, in trepidante attesa di essere nominati tra i fortunati vincitori, con i loro insegnanti.

In tale occasione si è esibito il Coro del CAI “La Fenice” condotto dal Maestro Daniele Rossi.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al costante lavoro dei docenti, alla collaborazione e alla generosità delle famiglie, ma soprattutto alla disponibilità e sensibilità del Dirigente scolastico A. Minucci che in questi anni ha fatto crescere L’Isa 2, rendendolo una scuola non solo che accoglie, ma anche che dona.



I ringraziamenti vanno inoltre a coloro che hanno donato i premi: Francesco Vaccarone, Francesco Musante, Susanna Varese, Nina Meloni, Spezia Calcio, Attiva Sportutility, Spigas, SoloArte Coop,Velocior, UISP In acqua, Bar Tabaccheria Ghezzi, Bar Stile Libero, Barlume, Il Piccolo Faro, Trattoria I contadini, Vicolo Intherno, Farmacia Schiaffino, Jeanseria, La Scolastica, Lombardi Store, Saint Tropez abbigliamento, Eurospin, Agrumi di Sicilia, Stampetta, Azienda agricola Carame di Portovenere, Cantina sociale Cinque Terre, Romano di Bertolini Michele, Music Factory Academy, Marcello Russo, MP servizi, l’Edicola di Fabio Castiglione, Praticart.