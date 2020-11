Alla scoperta della Spezia sul 228 di Sky Sport

La Spezia - Le immagini della Spezia andranno in onda domani, venerdì 13 novembre alle ore 19.45, su MSMotorTv, sul canale 228 di Sky Sport. Si tratta di un’iniziativa dell’assessorato al Turismo e promozione della città dell’assessore Paolo Asti, per valorizzare e sostenere il nostro territorio in tutto l'ambito nazionale nel settore automobilistico e del viaggio. Le immagini mostreranno il centro cittadino, piazza Verdi, passeggiata Morin e si focalizzeranno sul Museo Lia e il Castello San Giorgio, autentici gioielli culturali, storici e identitari locali. "Si tratta – spiega l’assessore al Turismo Paolo Asti - di un’occasione di promozione che, offertaci in gratuità, abbiamo voluto cogliere così da proseguire, nonostante questo periodo di Covid, un percorso di valorizzazione del territorio e tenere alta l’immagine della nostra città attraverso i media nazionali".