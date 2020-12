Alla scoperta del firmamento con il corso del Gruppo astronomia digitale

La Spezia - Venerdì 4 dicembre (ore 21:15) inizierà il corso di astronomia di base del Gruppo astronomia digitale 2020/2021. E' un corso adatto a tutti e destinato a chi vuole iniziare un proprio percorso di astronomia e anche a chi vuole approfondirne i temi, a chi non ha mai osservato il cielo, a chi vuole partecipare personalmente all'attività di divulgazione, didattica e ricerca astronomica.



Nel corso si parla di telescopi, stelle, sistema solare, pianeti extrasolari, galassie, distanze, fotografia astronomica, cosmologia. Il corso comprende anche le attività al Planetario e osservazioni con i telescopi del Gad.

Per partecipare al corso è sufficiente fare una richiesta di iscrizione alle attività del Gad e versare un contributo minimo di 50 euro, valido per un intero anno. I partecipanti infatti possono partecipare a tutte le attività, alle osservazioni ai telescopi, ricevere assistenza tecnica per uso di telescopi, fotografia astronomica, alle ricerche e qualsiasi altro tipo di attività del Gad nel corso dell'anno.

Il “Corso di astronomia di base” sarà effettuato, per ora in modalità telematica, e successivamente in aula al Nautico, al Planetario del Nautico e al Parco delle Stelle dove sta per nascere l'Osservatorio Astronomico del Gad.



Per effettuare la richiesta di partecipazione o di informazioni, inviare una mail a info@astronomiadigitale.com



