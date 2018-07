Alla ricerca di specie marine non indigene nel golfo

Un progetto dell'università di Pavia porterà all'installazione di cinquanta pannelli di monitoraggio nelle acque spezzine: porto, marine e impianti di molluschicoltura sono siti ad alto rischio di introduzione.

La Spezia - La varietà delle attività presenti nel Golfo dei Poeti si rivela interessante anche dal punto di vista della ricerca ambientale. Il gruppo di ricerca di Ecologia del Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia ha infatti avviato a luglio una ricerca nel Golfo della Spezia per installare un sistema di monitoraggio di specie non indigene marine.



Le ricercatrici pavesi, ovvero le professoresse Anna Occhipinti e Agnese Marchini, insieme all’assegnista di ricerca Jasmine Ferrario e alla studentessa di Scienze Biologiche Alice Grioni, hanno infatti iniziato una collaborazione con lo Smithsonian Environmental Research Center (SERC) degli Stati Uniti, che già da anni ha ideato un protocollo di monitoraggio nelle coste americane Atlantiche e Pacifiche. L’Università di Pavia è il primo ente che applicherà questo stesso protocollo nel Mediterraneo.



Con questo lavoro si potrà monitorare nel tempo la diversità e abbondanza di specie marine non-indigene in siti ad alto rischio di introduzione, come i porti, le marine turistiche e gli impianti di molluschicoltura. Il sito prescelto è stato il Golfo spezzino, che ospita numerosi approdi per le imbarcazioni turistiche, un grande porto commerciale e militare e allevamenti di mitili.



Il protocollo di monitoraggio prevede l’immersione in mare di pannelli in PVC, ciascuno dei quali viene dapprima fissato a un mattone e successivamente legato a moli o pontili in modo da rimanere sospeso a 1 m sott’acqua in posizione orizzontale.



La fase di preparazione dei pannelli artificiali è stata condotta da studenti delle Scuole Superiori nell’ambito del programma di Alternanza Scuola-Lavoro gestito dal COR dell’Università di Pavia, mentre la collocazione dei pannelli in mare (50 in tutto il Golfo) è stata svolta in collaborazione con il personale del Centro Ricerche sull’Ambiente Marino di Santa Teresa, in particolare la dottoressa Chiara Lombardi e il dottor Matteo Nannini, e con l’autorizzazione dell’Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure orientale e del Comune di Porto Venere.



I pannelli, installati l’11 e 12 luglio, verranno ora lasciati in immersione per 3 mesi, per poi essere rimossi e sottoposti ad analisi biologiche a cui parteciperanno, oltre alle ricercatrici dell'Università di Pavia, anche colleghi americani del SERC.



L’obiettivo ambizioso delle ricercatrici pavesi è riuscire a replicare l’esperimento annualmente, in modo da monitorare in continuo il tratto di costa selezionato e registrare tempestivamente eventuali “nuovi arrivi” di specie non indigene, ottenendo così una serie storica di dati di enorme importanza, preziosi nello studio delle invasioni biologiche in Mediterraneo.