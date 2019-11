Alla Spezia il pellegrinaggio mariano di novembre

La Spezia - Si svolgerà alla Spezia il pellegrinaggio mariano diocesano del mese di novembre. Sabato prossimo i sacerdoti e i fedeli si ritroveranno alle 8 in corso Nazionale, nei pressi della clinica “Alma Mater”. Da lì, in processione lungo via Parma e via Veneto, raggiungeranno la chiesa parrocchiale di San Pietro a Mazzetta, dove è venerata la Madonna di Lourdes, nella cappella a lei dedicata. Qui, alle 8.30, il vescovo Luigi Ernesto Palletti celebrerà la Messa. Al termine, in oratorio, sarà offerta la colazione.