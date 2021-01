Alla Spezia i referti vengono consegnati online

La Spezia - E’ stato attivato il Portale Referti, servizio che permette la visualizzazione on line e la stampa dei referti degli esami sia di laboratorio che di radiologia erogati in regime ambulatoriale (prenotati tramite CUP). Lo rende noto Asl 5 in una nota che prosegue: “Operativo 24 ore su 24, è facile da utilizzare, alla portata di tutti i cittadini non necessita di particolare tecnologia solamente di un collegamento internet ed è usufruibile da computer, smartphone o altri dispositivi. Questa iniziativa permette agli utenti di visualizzare e scaricare i propri referti anche da casa senza recarsi in ospedale o in ambulatorio. Il servizio è facoltativo e gratuito, e si aggiunge alla usuale modalità di ritiro di persona.

La Direzione Strategica vuole sottolineare l’importanza del ricorso ai servizi digitali come regola organizzativa e di comportamento. In questo particolare momento è fondamentale offrire un buon servizio di salute garantendo al contempo la sicurezza agli utenti. L’utilizzo del sistema di consegna referti on line evita infatti assembramenti e possibili contagi”.

La programmazione dell’attivazione del portale referti è suddivisa in fasi Per la Radiologia sono previste tre fasi: fase 1 – presso la sede della Casa della Salute di Bragarina (settimana 11 gennaio 2021) ; fase 2 – presso la Struttura San Nicolò, Levanto (entro gennaio 2021); fase 3 – Radiologia del San Bartolomeo, del Sant’Andrea e Medicina Nucleare (entro febbraio 2021). Inizialmente sarà possibile utilizzare il portale solo per gli esami radiografici (RX). Da aprile 2021 sarà possibile accedere tramite portale a tutti gli esami radiologici;

Per il Laboratorio Analisi le fasi previste sono due: fase 1- fase 1 – presso la sede della Casa della Salute di Bragarina (settimana 11 gennaio 2021) ; fase 2 – attivazione dei centri prelievo dei Distretti 17,18,19 (entro marzo 2021).

Per poter usufruire del servizio il cittadino deve richiederne l’attivazione al momento dell’accettazione fornendo - solo per poter accedere alla radiologia - il proprio indirizzo di posta elettronica.

Per accedere al servizio Portale Referti occorre collegarsi con computer o altro dispositivo cliccando qui per Radiologia e

qui per i referti di laboratorio.

Ai predetti indirizzi è possibile scaricare il manuale con le istruzioni per l’utente. Per eventuali problematiche di accesso al portale è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il pubblico di ASL5: Via XXIV Maggio 143, La Spezia - Telefono: 0187.533 915/917 - Numero verde 800240042 - Fax: 0187.5351190 - Email: urp@asl5.liguria.it

In ogni caso sarà sempre possibile ritirare il referto e le immagini presso la struttura ospedaliera o ambulatoriale presso cui è stato eseguito l’esame o il prelievo.