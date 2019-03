Alla Spezia alta familiarità con la fibromialgia, le più colpite sono le donne

Quasi 1 visita su 5 evidenzia disturbi ascrivibili a questa patologia, isolata o associata ad altre patologie. Per un'incomprensione una signora tra il pubblico è andata via piangendo.

La Spezia - Fibromiagia. Dolori continui dalla testa ai piedi. A soffrirne di più sono proprio le donne e alla Spezia sembra che da qualche tempo a questa parte sia in corso una sorta di "epidemia". A disquisirne oggi pomeriggio in commissione sanità, presieduta dal consigliere Frascatore, era presente l'assessore Medusei e il medico reumatologo Loenardo Incerti Vecchi del Sant'Andrea della Spezia.



La fibromialgia è una malattia cronica complessa definita come una condizione di dolore cronico 'diffuso, con caratteristici tender points (punti dolorabili alla Pressione). E' spesso associata ad un senso di tensione a carico di muscoli, legamenti, tessuti peri-articolari. E' facile riscontrare comuni i crampi notturni. Tra i sintomi associati sono presenti: colon irritabile, cefalea muscolo-tensiva, disturbi del sonno, stanchezza cronica, depressione. Questo può portare a patologie reumatiche, psichiatriche, neoplastiche.



A chiedere un focus sulla fibromialgia è stato l'assessore Medusei. "Il punto di partenza è che le persone che ne soffrono di più sono donne, in una fascia di età che va dai 35 ai 60 anni. La situazione spezzina è molto particolare: si tratta di una patologia che di per se non è invalidante in modo permanente ma complica la vita delle persone con una serie di problematiche. Andrebbe trattata a livello multidisciplinare".



Il tema ha suscitato l'interesse dei consiglieri e anche di alcune donne presenti tra il pubblico.

Il professor Incerti Vecchi ha fatto un quadro della situazione spezzina specificando che: "Una nostra stima approssimativa sulla prevalenza di pazienti affetti da sindromi fibromialgiche, sul totale delle visite reumatologiche presso gli ambulatori Asl 5, indica una percentuale intorno al 20% . Quasi 1 visita su 5 evidenzia disturbi ascrivibili a fibromialgia, isolata o associata ad altre patologie. Inoltre, La convivenza cronica con dolore e stanchezza induce depressione e assenza di progettualità. A loro volta queste condizioni aggravano la patologia di base".



"Un principio fondamentale della strategia di trattamento della fibromialgia - ha spiegato il medico - è l'approccio inter e multi-disciplinare, finalizzato all'attenuazione del dolore e delle contratture, alla riduzione della "fatigue", delle turbe del sonno e delle manifestazioni psico-affettive detta malattia. 11 risultato finale dei diversi possibili schemi di intervento è quello di migliorare la qualità della vita, che risulta gravemente compromessa nella quasi totalità dei pazienti fibromialgici. La strategia di trattamento deve risultare particolarmente flessibile, dovendo tener conto delle molteplici variabili che incidono sulla espressione di malattia. Le terapie possono essere: farmacologica che prevede la somministrazione di anti-depressivi, ansiolitici, alcuni miorilassanti, anti-epilettici, anti-dolorifici, melatonina, sali di magnesio, oppure l'utilizzo del calore locale come decontratturante, fisiochinesiterapia ed esercizio muscolare aerobico leggero oppure l'utilizzo di metodologie di medicina complemetare quali tai-chi, yoga, agopuntura. Un valido aiuto può arrivare anche dalla psicoterapia”.



Alcuni consiglieri che si sono fatti portavoce di due signore presenti tra il pubblico hanno chiesto quale potesse essere l'elemento scatenante per un'incidenza cosi alta sullo Spezzino. "E' difficile stabilirlo con certezza - ha spiegato Incerti Vecchi - potrebbero essere fattori ambientali. Anche la tendenza alla negatività tipica dello spezzino potrebbe facilitarlo, ma non ci sono studi e approfondimenti specifici. In questi anni di studio le abbiamo pensate tutte".



Una commissione- focus filata liscia quasi fino all'ultimo per una formalità. Una signora che ha provato a prendere parola durante la seduta, in un primo momento, è stata fermata perché per regolamento non possono intervenire persone esterne. Superata questa empasse il presidente Frascatore ha provato ad aprire il dibattito anche agli esterni. E' però stato stoppato dal commissario Cenerini che ha detto: "Non possiamo creare precedenti".

La frase ha creato ulteriore tensione nella signora che ha aggiunto: "Ma io non ho detto niente" e si è allontanata di fretta in lacrime.



Poco dopo la seduta si è sciolta.