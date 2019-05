Alla Dialma Ruggiero alta formazione in psicopedagogia

La Spezia - Al Centro Dialma Ruggiero, Edu-Mens Società Italiana in Psicopedagogia in Partnership con OIDA Centro Psicopedagogico Formazione Studi e Ricerca di Napoli, ente accreditato dal Miur, organizza Corsi di Alta Formazione e Aggiornamento, Seminari, Convegni, Congressi, Workshop riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rivolti ad insegnanti e a figure specialistiche che operano nel campo dell’educazione, della formazione professionale, assistenziale e socio-sanitaria. Il progetto, nato per volontà della Dott.ssa Fabiana Parmendola, Pedagogista, Esperta nei processi educativi e abilitativi, ha come obiettivo quello di offrire una formazione professionale, nel campo delle Scienze Umane, riconosciuta dal Miur, ancora assente sul territorio Spezzino e sull’intero territorio Ligure. Molti professionisti infatti, sono costretti a spostarsi in Regioni limitrofe per perfezionare le proprie competenze, per acquisirne di nuove o per ottenere un numero di cfu, Crediti Formativi Universitari, sufficienti e indispensabili per l’aggiornamento della professione.



“La nostra formazione - spiega la Dott.ssa Fabiana Parmendola, Dirigente e Direttore Scientifico della Edu-Mens - di base Pedagogica, è rivolta allo studio dell’educazione dell’uomo nelle sue diverse fasi di sviluppo: età infantili, adolescenza, età adulta, vecchiaia e disabilità, e assieme alle altre Scienze Umane si rivolge ai contesti formali, non formali e informali all’interno dei quali si compie il processo di formazione di ogni persona. I nostri corsi, spaziano tra le diverse discipline umanistiche, la Pedagogia, la Psicologia, la Sociologia, l’Antropologia, le Scienze Sociali, le Neuroscienze, al fine di offrire ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti necessari, che gli consentono di costruire il proprio progetto di vita lavorativa o per potenziare la propria carriera, accrescendo il proprio bagaglio culturale. I diversi percorsi formativi atti al potenziamento delle attitudini e delle potenzialità personali, mirano alla valorizzazione di ogni soggetto affinché ognuno si riconosca come un talento unico”.



Edu-Mens presso il Centro Dialma Ruggiero offre inoltre, il servizio di Consulenza Pedagogica, svolto dalla Dott.ssa Fabiana Parmendola, dedicata ai genitori che vivono momenti di difficoltà nella relazione con i propri figli. Alle coppie in fase di separazione, separate o divorziate che hanno necessità di ridefinire i rapporti familiari, ma anche a tutte quelle persone che vivono situazioni di disagio e hanno bisogno di una guida per il raggiungimento dei propri obiettivi. Per info sui corsi o appuntamenti per incontri di Consulenza Pedagogica puoi contattare la Dott.ssa F. Parmendola al numero 3477115495 oppure il Centro Dialma Ruggiero allo 0187 713264 (dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18).

Per curiosità, per conoscere i corsi in programma o per saperne di più sulla Consulenza Pedagogica, visita il sito web: www.edu-mens.it.