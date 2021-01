All'avanguardia e ristrutturato. Il Chiodo è pronto per gli studenti

La Spezia - Una struttura rinnovata, in sicurezza e all'avanguardia per la connessione internet. Viene restituita così , ai suoi studenti, la sezione dell'istituto professionale Chiodo della Spezia. Questa mattina si è tenuta una visita alla quale era presente anche la Provincia della Spezia che in quest'ultimo anno per l'edilizia scolastica ha speso all'incirca tre milioni di euro.

"La scuola non era in condizioni adeguate - esordisce il dirigente scolastico dell'Istituto Paolo Manfredini -. Ora i nostri studenti torneranno in classi completamente rinnovate e procediamo dunque con un altro passo avanti nella riqualificazione sia del percorso didattico che della struttura. Questi ragazzi, il mondo della scuola, i corsi professionali se lo meritano. Se da una parte abbiamo dovuto accantonare, almeno per quest'anno, i corsi dedicati alla produzione ittica e alla pesca commerciale siamo coscienti di quanta strada stiamo facendo. L'istituto offre grandi opportunità e oltre ai nostri indirizzi storici, unici per centinaia di chilometri tra Liguria e Toscana, Per i nostri corsi di meccanici ed elettrici vantiamo anche un primato: per quindici diplomati la percentuale d'impiego è stata del cento per cento".

In questi lunghi mesi di lavori sono stati smantellati i pavimenti, gli intonaci e i bagni sono stati ristrutturati. Le classi sono state dotate di banchi nuovi, anche con le rotelle, e il punto di forza è il cablaggio che garantirà una connessione di ultima generazione. Ristrutturata anche la facciata.

"All'appello - ha aggiunto il dirigente Manfredini - mancano ancora gli ultimi lavori al primo piano, ma quando i ragazzi, la settimana prossima torneranno a scuola, troveranno un istituto accoglienze e moderno".

Ad elencare alcuni dettagli sui lavori è stato anche il presidente della Provincia e sindaco del Comune della Spezia Pierluigi Peracchini: "I solai sono stati rinforzati e sono state messe in atto tutte le migliorie per l'adeguamento sismico. L'arredo scolastico è stato rinnovato e la palestra è stata messa in sicurezza. A questo si aggiunge anche l'adeguamento della centrale termica. Si tratta di lavori fondamentali, opere importantissime. Come istituzione provinciale abbiamo investito già 3milioni di euro, a livello comunale 6milioni".