All'asta in Dogana cinture da donna e 234mila euro di gasolio

La Spezia - Tempo di aste di beni confiscati all'Ufficio dogane della Spezia. Giovedì 21 maggio alle 11.00 agli Stagnoni avrà infatti luogo una una vendita mediante pubblico incanto con il sistema delle offerte segrete in busta chiusa, che potranno essere recapitata all'Ufficio dogane fino alle 10.00 del giorno stesso dell'apertura delle buste, o personalmente, o per mezzo della posta o di terze persone – e in caso di ritardo, tanti saluti a eventuali reclami. Naturalmente non sono ammessi all’asta coloro che abbiano in corso con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli contestazioni per altri contratti del genere e/o che si trovino in causa con l’Agenzia per qualsiasi altro motivo. Parimenti sono esclusi dall’asta, limitatamente ai lotti di propria pertinenza, i proprietari/destinatari delle merci confiscate e il personale dipendente dell’Agenzia. Ma cosa c'è in ballo? Si tratta, in tutto, di tre lotti.



Primo incanto per una quantità di gasolio (tenore di zolfo pari allo 0.36 per cento, informano dalle Dogane) che partirà da una base d'asta di poco superiore ai 234mila euro. Gli interessati a questo lotto potranno chiedere informazioni esclusivamente al dott. Palma al numero 0187 1507 213 o via mail: salvatore.palma@adm.gov.it. Di valore decisamente inferiore gli altri due lotti: si tratta di macchinari per impacchettare cibo (quattro colli, si parte da 4mila euro e spiccioli), arrivato al terzo incanto, e di ventitré colli di cinture da donna in tessuto, giunte al quarto incanto, delle vere veterane. Quest'ultimo lotto parte da 2.400 euro. Le merci oggetto d’asta saranno vendute nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Nessun reclamo ne’ alcuna contestazione saranno ammessi dopo l’aggiudicazione. Neppure per quanto riguarda eventuali diritti pretesi da terzi. Macchinari e cinte saranno visionabili esclusivamente il giorno 18 Maggio 2020, previa richiesta scritta da inoltrare via e-mail all'indirizzo dogane.laspezia.tributi@adm.gov.it entro le ore 14.00 del 14 Maggio 2020. Informazioni ulteriori potranno essere richieste direttamente all’Ufficio delle Dogane della Spezia (0187 1507 409 - dogane.laspezia.tributi@adm.gov.it). In caso di mancata aggiudicazione, le merci saranno poste in vendita in un incanto successivo ed il prezzo subirà una diminuzione.