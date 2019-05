All'asta 48mila litri di vino e 72mila paia di mutande

L'Istituto vendite giudiziarie mette sul piatto anche una pioggia di vodka e una Jaguar.

La Spezia - È affollato in questo periodo il tavolo dell'Istituto vendite giudiziarie della Spezia. Nel paniere di Piazza Dante c'è un po' di tutto, e non mancano lotti da migliaia di euro o di sicura curiosità. Ben popolato il fronte degli autoveicoli: un paio di economiche Golf, una Audi Q3 con base d'asta 13mila euro, un camion Iveco che parte da 7.500, financo una Jaguar XKR Coupé immatricolata nel 2012 e con 60mila chilometri nel cuore (base 10mila euro).



Spicca una sostanziosa partita alcolica. A Santo Stefano giacciono infatti in area doganale, in attesa di eventuale compratore (si parte da 19.700 euro), ben 48mila litri di vino Cabernet Sauvignon di provenienza cilena. L'eventuale aggiudicatario dovrà aggiungere 300 euro per i costi di travaso. Nella medesima location si trovano 222 bottiglie di vodka Anestasia, base d'asta 6.660 euro. La gara online per ciascun lotto alcolico si chiuderà il 9 maggio, al momento non figurano offerte.



Scatta infine oggi, lunedì 6 maggio, la disfida online per chi è interessato ad aggiudicarsi un lotto che più intimo non si può: 72mila pezzi tra boxer e slip da uomo. Qualche pezzo è visionabile all'Istituto, il grosso riposa in due container in casa Lsct. E saranno anche mutande, ma sono proprio tante, quindi costano: base d'asta 38mila euro.