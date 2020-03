All'alba vincerò: Nanning manda altre 12mila mascherine per affrontare l'emergenza

La Spezia - Due carichi pari da 40mila mascherine in totale in arrivo dalla Cina alla Spezia. Dopo essere state in attesa di spedizione per circa una settimana all'aereoporto internazionale di Shangai, provenienti da quello di Nanchino, causa l'eccessiva protrarsi in attesa di un volo disponibile per Roma, sono state recuperate e trasferite all'aeroporto internazionale di Wusi dove oggi il carico è in transito.

Continua lo scambio epistolare tra le città. Questo quanto scritto dall'assessore Paolo Asti al sindaco di Nanning e al responsabile del foreign office della città cinese:



Dear,

Thank you very much for the warm support you are reserving to the city of La Spezia.

Although you are still fighting against the spread of the virus, however you have turned your generosity towards our city, and this fills us with pride.

La Spezia is also close to Nanning and wishes all the Chinese people and all human beings to get out of this moment of crisis as soon as possible to return to daily lives.

We thank you again for your gift and for your friendship.



"Stiamo tenendo d'occhio la pandemia in Italia e alla Spezia. Il sindaco Zhou Hongbo e la signora PengJian, direttore dell'ufficio affari esteri di Nanning, porgono la nostra più profonda preoccupazione, simpatia e sostegno. Covid-19 è la sfida comune a tutta l’umanità. Sebbene Nanning stia ancora combattendo il virus e ci siamo sacrificati molto, siamo disposti a fornire assistenza e supporto come possiamo. Ieri vi abbiamo inviato 12000 maschere protettive, speriamo che queste forniture aiutino La Spezia a contenere il Covid-19", il messaggio arrivato dalla Cina.

I pacchi viaggiano con una citazione della Turandot stampata: All'alba vincerò!. "Continuano gli atti con cui le città amiche della Spezia in Cina mostrano concreta e fraterna solidarietà - commenta l'assessore alla cooperazione internazionale e gemellaggi Paolo Asti - segno del proficuo lavoro portato avanti in questi anni dall'amministrazione guidata dal sindaco Pier Luigi Peracchini, città con cui siamo impegnati anche per il reperimento delle macchine di ventilazione polmonare estremamente necessarie in questo momento di emergenza eccezionale anche per la nostra provincia".