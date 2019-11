All’Einaudi-Chiodo il primo passo per la rete di scuole sulla sostenibilità ambientale

La Spezia - Importante iniziativa, nella biblioteca dell’I.S.S. “Einaudi-Chiodo”, promossa nell’ambito delle linee di attuazioni del Piano MIUR per l'Educazione alla Sostenibilità e coordinata dalla referente del progetto “Plastic Free”, Prof.ssa Silvia Gregorini, alla presenza dei delegati di tutte le scuole secondarie di II°. L’incontro, che segue quello del 26 settembre scorso, organizzato sempre dall’Istituto professionale sul tema della sostenibilità ambientale ha segnato un primo passo verso la costruzione di una rete di scuole del territorio, capace di dare attuazione a tutte le linee d’indirizzo definite e previste dal piano.

“Il tema della sostenibilità ambientale, - ha dichiarato la coordinatrice Prof.ssa Silvia Gregorini - si avvia sempre più a essere elemento centrale dell’agenda educativa dei percorsi di formazione dei cicli scolastici”. “La scuola ha visto in questi anni allargare la propria responsabilità educativa a nuovi ambiti trasversali, lo sviluppo di una coscienza ambientale, la promozione di una sensibilità di tutela del patrimonio naturale e la transazione verso nuovi stili di vita. Questi elementi non sono solo obiettivi sanciti dal quadro normativo delle Istituzioni nazionali ed Europee ma costituiscono basi di un processo di mutazione culturale sul quale le Istituzioni scolastiche devono essere assolute protagoniste”



“Per realizzare in questo senso interventi strategici e significativi - continua la docente- è di grande importanza che le singole realtà educative stabiliscano relazioni e sinergie in primis tra loro stesse, da qui l’invito a fare rete tra scuole, in secondo luogo con i soggetti di riferimento presenti nel territorio: istituzioni, enti locali, soggetti della vita sociale”. Il progetto presentato oggi e l’invito rivolto alle scuole a costituirsi in rete, risponde a questa necessità, ha esattamente questa visione”. “Voglio ringraziare - ha concluso la referente del progetto Silvia Gregorini - l’associazione “Teachers for Future”, presente all’iniziativa e la Prof.ssa Elisabetta Manuguerra, per la proficua collaborazione fornita sul tema.