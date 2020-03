Alimenti garantiti, ma non solo quelli. Ecco i negozi aperti

La Spezia - E' la prima giornata di serrata totale e in centro città non si sentono i rumori ben oltre l'orario della sveglia. L'effetto del decreto emanato ieri sera dal premier Giuseppe Conte svuota strade e piazze, chiude negozi, bar e ristoranti e, di fatto, inasprisce le misure già poste in essere con l'ultimo dpm che individua in sostanza due categorie destinatarie della sospensione: i servizi alla persona e il commercio al dettaglio. Al momento quello che non riguarda queste specificità non si ferma. Di sicuro i negozi sono chiusi, eccezion fatta per chi vende generi alimentari: aperti dunque iper e supermercati, discount, negozi di vicinato, market, operatori di mercato esclusivamente alimentare. La spesa è garantita insomma e l'assalto agli scaffali una pratica inutile e dannosa. Questa mattina in Piazza del Mercato poca gente, il che non è certo una sorpresa e semmai denota che buona parte della popolazione ha capito che l'affare è serio e ci vorrà la collaborazione di tutti: fra i banchi, le persone hanno acquistato i beni primari senza problemi. Operatori muniti di guanti e mascherine, nessuna coda, prodotti regolarmente a disposizione. E' bene ribadire che gli altri mercati all’aperto, non specificatamente riguardanti il cibo, sono chiusi in quanto possibile fonte di assembramenti.



Per andare avanti in questa situazione, visto e considerato che non sarà certo una questione di giorni ma di settimane (e si spera non di mesi) ci sono però altri prodotti necessari alle nostre vite ritirate. Da qui una lunga serie di eccezioni contenute nel decreto, riguardanti il commercio al dettaglio: consentita insomma l'apertura di ferramenta, esercizi che vendono prodotti informatici, elettrodomestici, elettronica di consumo, vernici, vetro, materiale termoelettrico, lampadine, combustibili per uso domestico e riscaldamento, ottica e fotografia. Aperte anche farmacie, parafarmacie, possibile acquistare saponi, detersivi e prodotti medicali, articoli igienico-sanitari, profumerie, negozi per animali. Niente chiusura anche per i tabacchini, i distributori di benzina e le edicole. Nei centri commerciali terranno aperti soltato alcuni negozi ma solo se verranno organizzati attraverso un percorso dedicato. Ieri sera il governatore Giovanni Toti, nell'interpetare a caldo le pieghe del dpm, spiegava: "Resteranno aperte le fabbriche, gli uffici pubblici che servono, le banche per le nostre necessità quotidiane, le assicurazioni". Idem lavanderie, servizi finanziari, bancari e postali, così come corrieri e trasporti.