Alice La Spezia onlus consegna una targa a Banca Generali Private

La Spezia - Il presidente di Alice, l’Associazione per la lotta all’ictus cerebrale, della Spezia ha consegnato ai consulenti di Banca Generali Private una targa ricordo per ringraziarli dell’attività di sponsorizzazione e fattiva collaborazione offerta all’Associazione in occasione dello spettacolo musicale di beneficenza “ A forza di essere vento” svoltosi al Teatro degli Impavidi di Sarzana il 14 dicembre scorso. Il ricavato della serata garantirà il mantenimento, per l’anno in corso, dell’attività di prevenzione delle patologie cardio e cerebrovascolari e di educazione alla salute che vengono svolte sul territorio della provincia della Spezia dai medici e volontari dell’Associazione.

Le attività di sponsorizzazione, donazioni, eventi e collaborazioni con enti ed associazioni riflettono la sensibilità e i valori della Banca Generali Private . L’impegno istituzionale della banca si affianca e rafforza quello della Rete di consulenti così che si espliciti un’azione omogenea e capillare su tutto il territorio.