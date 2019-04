Albatros esce dal cantiere, il ‘battello’ degli spezzini è tornato a splendere

La Spezia - Dopo tre mesi di importanti lavori in cantiere a Genova, "Albatros", meglio conosciuta come la motonave degli spezzini, è di nuovo in mare pronta a collegare la città con le spiagge della Palmaria e di Porto Venere, dagli imbarchi della Passeggiata Morin. I lavori hanno previsto il rifacimento dell’opera viva, il risanamento del ponte principale e del ponte sole, l’idro sabbiatura di tutta la parte esterna dell’imbarcazione, l’installazione di due eliche di prua per migliorare la manovrabilità, in particolare nelle fasi di attracco ai pontili, la manutenzione completa dell’apparato propulsivo e il rifacimento dell’impianto elettrico.‘Anche questo importante intervento manutentivo - sottolinea il direttore di Confartigianato Giuseppe Menchelli - testimonia l’impegno della Cooperativa Navigazione Golfo dei Poeti nel migliorare costantemente la qualità complessiva dell’offerta di trasporto marittimo passeggeri.’