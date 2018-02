Al via una serie di incontri nei quartieri per spiegare cosa cambierà in città

Si comincia da venerdì 16 febbraio.

La Spezia - L’amministrazione comunale, tramite l’assessorato ai Lavori pubblici, ha organizzato un fitto calendario di incontri con i cittadin che interesserà tutti i quartieri al fine di illustrare gli interventi pubblici e privati che, a partire dall’anno in corso, contribuiranno a cambiare il volto della città.



"Il modello di città che questa amministrazione ha proposto - affermano da Palazzo Civico - è stato il frutto di un dialogo con i cittadini e un ascolto attento dei loro bisogni; un metodo di governo fondato sulla partecipazione democratica. Il confronto, con le diverse rappresentanze del Territorio e della Città, vuole essere continuo e costante.

A 8 mesi dal suo insediamento l’amministrazione Peracchini si sposta ora nei quartieri per illustrare alla popolazione i progetti di riqualificazione e risanamento delle aree: fronte Porto - Canaletto - Fossamastra - Pagliari; degli interventi a contrasto e prevenzione del dissesto idrogeologico finanziato dal POR Fesr (Montalbano, Viseggi, studio e mappatura dei canali e monitoraggio del territorio). Si aggiungono anche gli interventi a carico del Fondo strategico pari a 7,6 milioni di euro della Regione Liguria, per la realizzazione e riqualificazione di Piazza Cavour; Piazza Beverini; la valorizzazione e restauro dell’ex convento delle Clarisse; Via Mazzini e Via Diaz; Passerella su viale Italia/ Giardini Pubblici, del Piano delle Opere, la manutenzione delle scuole e adeguamento sismico, nonché gli interventi strutturali e di manutenzione ordinaria da eseguirsi nei quartieri".



L’assessore ai lavori pubblici Luca Piaggi, coadiuvato dai tecnici del Comune, si sposterà nei vari quartieri per effettuare sopralluoghi diretti, condividere e spiegare tempi e modi di realizzazione delle opere che interesseranno il quartiere stesso e recepire le problematiche e necessità del territorio.



Il calendario degli incontri di febbraio è il seguente:



Venerdì 16 febbraio - Fabiano



Martedì 20 febbraio - quartiere Umberto I°



Mercoledì 21 febbraio - Canaletto



Venerdì 23 febbraio - Fossitermi



Lunedì 26 febbraio - Fossamastra



Mercoledì 28 febbraio - Pagliari.



Gli incontri avranno luogo alle 18 e saranno preceduti, alle 17 da un sopralluogo tecnico nei luoghi del singolo quartiere.