Al via la proroga per iscriversi al corso gratuito di qualifica per tecnico delle luci

La Spezia - Prorogata l’apertura delle iscrizioni al corso di qualifica per Tecnico Luci finanziato dal Fondo Sociale Europeo, organizzato dall'agenzia Job and Market. Si possono iscrivere giovani fino ai 29 anni compiuti disoccupati e in stato di non occupazione, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: qualifica triennale; diploma di scuola secondaria superiore; laurea, vecchio o nuovo ordinamento universitario (laurea triennale e/o laurea magistrale) o titolo equivalente legalmente riconosciuto.



Il tecnico luci è una figura professionale innovativa che cura un progetto di illuminazione e un piano luci, consultandosi con gli altri professionisti per chiarire l'effetto che si vuole ottenere con le luci. Il corso durerà 800 ore le lezioni teoriche saranno svolte on line, mentre le parti laboratoriali e i project work in presenza con l’intervento di professionisti di settore presso la sede di Job and Market alla Spezia. Al termine del corso è previsto uno stage nelle aziende di settore Le iscrizioni scadono il 30 novembre 2020 all 12. I posti disponibili sono 12. Il nuovo mondo richiede una nuova formazione, le figure professionali del futuro vanno preparate da oggi. Per informazioni sul corso e sulle modalità di iscrizioni visita il sito www.jobandmarket.it.