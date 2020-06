Al via la prenotazione on line per accedere ad alcuni uffici comunali

La Spezia - Da lunedì 22 giugno sarà possibile accedere in alcuni uffici comunali anche tramite la prenotazione on-line, evitando così possibili disagi e accentramenti di persone. Si tratta di un nuovo sistema digitale che si integra al consueto accesso negli uffici del Comune della Spezia.



Il Comune della Spezia va dunque incontro alle esigenze dei cittadini, regolando l’accesso dei seguenti uffici anche attraverso un sistema di prenotazione on-line:



-Polizia Municipale (per info: 0187 7261)

-Ufficio Mobilità (per info: 0187 727936)

-Urbanistica (per info: 0187 727331)

- Illeciti e Pericoli

-Archivio

-Arredo Urbano

-Pratiche Edilizie

-Pianificazione Territoriale

-Toponomastica

-Ufficio Legale

-Ufficio Ambiente

-Altri Uffici (Sismica – Condoni – Geologico)