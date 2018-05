Al via l’indagine di 'customer satisfaction' sullo sportello InfoLavoro

La Spezia - Conoscere più da vicino quali sono le opinioni dei cittadini che hanno usufruito del servizio dello Sportello “Info lavoro”, e provare a migliorare sulla base dei suggerimenti degli utenti stessi. È questo l'obiettivo dell'indagine di customer satisfaction che sarà avviata nei prossimi giorni dall’assessorato allo sviluppo economico e del lavoro del Comune della Spezia per rilevare il gradimento del servizio “InfoLavoro”, valutare l'offerta stessa e la sua adeguatezza alle richieste del pubblico.



Verranno estratti e contattati telefonicamente alcuni utenti che hanno già effettuato un colloquio presso lo Sportello “InfoLavoro”, e saranno invitati a rispondere ad alcune brevi domande su modalità, tempi, capacità di risposta dell'ente e grado di soddisfazione rispetto al servizio offerto. Gli esiti del questionario serviranno all’amministrazione per migliorare lo Sportello “Info Lavoro”, un servizio di accoglienza, orientamento e dialogo rivolto alle persone in cerca di occupazione, attivo dal 20 febbraio scorso.



Dal 20 febbraio al 9 maggio sono state oltre 250 le persone che si sono recate, a seguito di appuntamento, allo Sportello “InfoLavoro”. Oltre il 70,7% degli utenti si sono rivolti allo sportello per ottenere un supporto alla ricerca attiva del lavoro, il 10,7% per cercare informazioni su corsi di formazione attivi, il 5,58% per avere informazioni circa la neo costituita Rete per il lavoro ed i relativi servizi offerti sul territorio ed infine 28 utenti per ottenere informazioni in relazione all’avvio di una propria attività di impresa.