Al via il servizio sperimentale ‘Caregiver protettivo’

La Spezia - È attivo il progetto sperimentale del ‘Tutor protettivo’, una nuova figura professionale a sostegno delle famiglie che hanno un componente non autosufficiente. Uno strumento in più per le famiglie che oggi, alla luce dell’acutizzarsi dell’emergenza sanitaria, diventa strategico e fondamentale per i nuclei familiari che hanno un componete non autosufficiente. Il Caregiver Protettivo infatti, offre un supporto gratuito e altamente professionale per capire se il sostegno fornito da un assistente familiare privato possa essere adeguato o in qualche modo migliorato. Per motivi di distanza, lavoro o salute i familiari della persona assistita sono spesso impossibilitati ad essere presenti mentre l’assistente familiare/badante presta il proprio servizio, per questo la figura del Tutor Domiciliare offre una supervisione nel lavoro di cura facilitando la conciliazione dei tempi vita/lavoro e la sicurezza che l’assistito sia in buone mani. Un servizio che proprio in questo momento in cui è anche ridotta la possibilità di spostamenti tra un Comune e l’altro assume ancora una maggiore importanza e utilità. Il servizio è gratuito e operativo su tutto il territorio comunale.



Gli operatori del servizio sono professionisti del lavoro di cura che mettono a disposizione le loro competenze sociali e sociosanitarie per favorire una corretta esecuzione delle attività dell’assistenza domiciliare, la conoscenza e l’utilizzo di strumenti tecnologici al fine di facilitare il contatto tra il beneficiario del servizio e i suoi familiari e fornire la supervisione della situazione con restituzione costante alla famiglia. In caso di situazioni particolarmente complesse un assistente sociale dedicata sarà a disposizione della famiglia. Il ‘Caregiver protettivo’ non ha solo una funzione di controllo; fornirà anche consulenza all’assistente familiare privata e/o alla famiglia per la corretta esecuzione delle attività domiciliare attraverso anche la messa a disposizione di altre figure professionali. Per avere informazioni o richiedere questo tipo di assistenza è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il martedì dalle 14.30 alle 17.30 il numero di telefono 0187.74567.