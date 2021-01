Al via i restyling degli impianti con il progetto E-Grid

La Spezia - E-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che, a partire da lunedì 1 febbraio, eseguirà lavori di rifacimento dei propri impianti nel territorio comunale di La Spezia. I tecnici dell’azienda effettueranno interventi di potenziamento del sistema elettrico nell’ambito del Progetto E-Grid che, coniugando innovazione e sostenibilità, intende dotare il sistema elettrico di ottimizzazioni tecnologiche, utili a garantire efficienza e continuità del servizio. Nel dettaglio, gli operai eseguiranno lavori di restyling nella cabina di trasformazione denominata “Sardegna” attraverso il rifacimento della parte elettromeccanica e l’istallazione di nuovi componenti che permetteranno l’automazione ed il controllo a distanza. Le squadre operative di e-distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica.



Per questo lavoro non sono previste interruzioni del servizio che saranno necessarie, invece, sempre lunedì 1 febbraio, dalle ore 09:00 alle ore 14:00, per interrare alcuni impianti aerei su richiesta cliente. Questo intervento riguarderà: via Mario Asso 1, da 1h a 11, da 15 a 21, 25, 29, da 33 a 41, da 10 a 12, sn, sn1; via Alberto Picco da 35 a 41, 47, 53; via Istria 20, da 24 a 26, 32; via Dalmazia 32, sn1. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di e-distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.