Al via i lavori di restyling degli impianti con il progetto E-Grid

La Spezia - E-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che, venerdì 22 gennaio, eseguirà lavori di restyling sui propri impianti nel territorio comunale della Spezia. In seguito alle criticità riscontrate durate l’ultima ispezione eliportata, i tecnici dell’azienda effettueranno interventi di potenziamento del sistema elettrico sulla linea di distribuzione a media tensione. Inoltre, nell’ambito del Progetto E-Grid che, coniugando innovazione e sostenibilità, intende dotare il sistema elettrico di ottimizzazioni tecnologiche, e-distribuzione provvederà alla sostituzione di alcuni tratti di linea a bassa tensione, operazione utile a garantire efficienza e continuità del servizio.

Le operazioni, che devono essere svolte in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono una temporanea interruzione del servizio dalle 9 alle 14:30. Le vie interessate saranno: via Montalbano da 58 a 62, 68, 72, da 123 a 125a, da 129 a 145, sn3; via Costa S. Lucia da 2 a 12, da 1 a 3, sn, sn1; via Viano da 186 a 192, 198, sn, da 83 a 93, sn.



Sempre domani, 22 gennaio, nel comune della Spezia, i tecnici dell’Azienda sostituiranno un tratto di linea BT al fine di risolvere alcune criticità segnalate in tema di qualità del servizio. La via interessata dall’interruzione, che durerà dalle 9:00 alle 14:00, sarà via al Piano da 8 a 12, da 16 a 16a, da 9 a 11, da 15 a 17, sn, sn4, sn9, sn3, sn8, sn2.



Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.