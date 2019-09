Al via i corsi di inglese con Artemisia

La Spezia - Anche quest'anno ARTEmisia Servizi Culturali ha pensato una serie di proposte per imparare l'inglese in modo originale e divertente.

Giovedì 17 ottobre inizia STart! il corso di inglese per ragazzi dai 10 ai 14 anni. Dalle ore 14.30 alle 16.00, un'insegnate laureata in lingue seguirà i partecipanti nel ripasso di argomenti scolastici, in attività laboratoriali e di aiuto compiti, in conversazioni stimolanti e coinvolgenti, il tutto rigorosamente in lingua inglese! Il corso si svolgerà in pieno centro cittadino, nella sede di My sailing week office, in via Cavallotti, 53. Il corso proseguirà giovedì 31 ottobre, 14 e 28 novembre, 12 e 19 dicembre. Sarà l'occasione per entusiasmare i ragazzi all'apprendimento dell'inglese.

Per gli adulti, invece, torna a grande richiesta il Tea Time per discutere di libri sorseggiando una tazza di tè come nella migliore tradizione inglese. Ogni primo giovedì del mese, a partire dal 3 ottobre dalle ore 15.30 alle 17.00, il gruppo di appassionati lettori si riunirà con la guida di un'insegnante madrelingua per conversare in inglese e scambiare opinioni sul libro del mese. La sede, in centro città, sarà presso My sailing week office, in via Cavallotti, 53.

La prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni:

3938868106 - didattica@artemisacoop.it