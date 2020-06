Al via i centri estivi organizzati dal Comune della Spezia

La Spezia - Al via oggi, 22 giugno, i centri estivi organizzati dal Comune della Spezia insieme alle cooperative sociali che gestiscono, in concessione, i servizi per la prima infanzia e la Ludoteca. Le iscrizioni saranno aperte fino al 13 luglio.

I Centri estivi, servizi importanti a supporto delle famiglie, si svolgeranno in Ludoteca e, per i bambini da 1 a 5 anni, nel complesso educativo “G.Rodari” a Rebocco, nei nidi d’infanzia “Balena Blu” in Via Leopardi e “il Faro” a Montepertico e nel Centro infanzia alle Pianazze, con orario 8 -13.30 pranzo compreso.



Grazie alla partecipazione economica dei Servizi Educativi, la quota settimanale è di 100 euro, in linea con gli anni precedenti (potranno inoltre essere richiesti bonus Inps come rimborso). L’adeguamento alle linee guida ministeriali e regionali rivolte al rispetto delle misure di sicurezza anti Covid, prevedono un’organizzazione che vede il raddoppio del personale educativo ed ausiliario in servizio (rapporto educatore – bambini di 1 a 5) con il conseguente raddoppio dei costi del personale oltre ad una grande cura alla parte generale di igiene e pulizia, con sanificazioni frequenti e disinfezione meticolosa di tutti gli oggetti, a iniziare dai giocattoli. Massima attenzione anche nel momento del pasto che viene somministrato in monoporzioni con l’utilizzo di stoviglie monouso.



Nonostante l’esperienza trentennale delle Cooperative Coopselios e Cocea nella gestione dei centri estivi, la situazione attuale ha necessariamente visto la realizzazione di progetti innovativi e percorsi formativi rivolti a tutti gli operatori per affrontare preparati la nuova sperimentazione educativa e consentire ai bambini di trascorrere al meglio un’esperienza, seppur breve, ricca e significativa dove potersi sentire liberi di sperimentare e confrontarsi, naturalmente nel rispetto delle disposizioni sanitarie. È possibile richiedere le schede di iscrizione alle seguenti e-mail : msettepassi@coopselios.com o info@cocea.it.



Oppure contattare:

Nido Il Faro — Montepertico (3311836073 Cristiana)

Centro Aurora — Pianazze (3311836073 Cristiana)

Complesso Rodari — Rebocco (3385706644 Flavia)

Nido Balena Blu — Via Leopardi (335364076 Raffaela)