Al via corso per pizzaioli: garantito il tirocinio ad almeno due partecipanti

La Spezia - Aperte le iscrizioni per il nuovo corso per pizzaioli. Il corso si articolerà su dieci lezioni suddivise tra una parte teorica e una pratica e avranno inizio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Le lezioni, che si svolgeranno alla Spezia, presso Grandi Impianti Srl di via Sarzana, saranno a cura del docente Michele Raffellini. Novità di questa

edizione la possibilità di svolgere un tirocinio presso la stessa struttura. Al termine del corso, infatti, sarà garantito il tirocinio ad almeno due partecipanti, così da poter subito mettere in campo l’esperienza acquisita durante le lezioni.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato a tutti i partecipanti. Per maggiori informazioni è possibile contattare la referente del corso, la signora Silvia D'Elia al numero 0187.59.85.101 o alla mail segreteria@confcommerciolaspezia.it.