Al via a marzo il corso da pizzaiolo

La Spezia - L'ufficio formazione di Confartigianato sta organizzando una nuova edizione del corso per Pizzaiolo in collaborazione con l’associazione Pizza Planet. Può essere utile frequentare il corso da pizzaiolo per trovare lavoro in pizzeria o pensare di avviare un'attività artigianale. Il corso è utile anche per non arrivare impreparati ad un mestiere sempre più specializzato. Un lavoro ancora molto richiesto anche nel nord d'Italia e nelle località turistiche per chi possiede capacità relazionali e buona manualità.



Il corso, della durata di 30 ore, si svolgerà presso la sede di Confartigianato in via Fontevivo, 19 (parte teorica), ed in un laboratorio specializzato (parte pratica), dal 12 al 16 marzo durante il corso si parlerà di organizzazione del locale: materie prime, prodotti, scorte; comportamento del personale, abbigliamento; principali materie prime: farina, sale, lievito, sale, olio, mozzarella e mozzarella di bufala; i diversi tipi di forno: gas, legna, misti; l’organizzazione del lavoro; preparazione del pomodoro; utilizzo della mozzarella; impasto per pizza rotonda e la stesura del disco pizza; impasto per pizza al taglio; utensili e macchinari; come infornare e sfornare; tempi di cottura.



Il corso è a numero chiuso e si attiverà al raggiungimento di diecipartecipanti. Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Formazione Confartigianato tel. 0187 286648 oppure all’indirizzo e-mail formazione@confartigianato.laspezia.it