Al via 'Avanti Pop', domani si parla dei lavoratori di Amazon

La Spezia - Aprirà domani, giovedì 20 giugno, "Avanti Pop", la festa della Cgil spezzina, che si terrà al Palco della Musica ai giardini Pubblici della Spezia da giovedì 20 a domenica 23 giugno. Quattro giorni di musica, poesia, parole, libri e cibo per giovani di ogni età, come recita lo slogan che campeggia sui manifesti di questa edizione. Un programma articolato, che vedrà presentazioni di libri, dibattiti, la festa degli studenti medi spezzini, concerti di gruppi di base, un poetry slam, il concerto di Piotta, ospiti di prestigio come Alex Orlowski, Sandro Ruotolo e Maurizio Landini.



Oltre la location, il Palco della Musica, uno degli spazi più suggestivi della città, l'altra grande novità saranno gli stand di ristorazione a cura del Piccolo Blu e Birrificio del Golfo. Presenti ogni giorno alla festa una libreria; gli stand dei Libera, del Patronato, del Caaf, di Auser, di Federconsumatori; uno spazio bambini; un aerea per lo sport all'aperto a cura di Arci Uisp. Domani sarà il giorno del dibattito sui nuovi lavori ed i nuovi sfruttamenti, a partire dalle esperienze dei raiders e delle lotte dei lavoratori di Amazon. Dalle 21 la festa degli studenti spezzini, con il concerto di gruppi di base.





Ecco il programma Avanti Pop di Giovedì 20 giugno

17 Presentazione del libro La Repubblica d’Europa. Oltre gli Stati Nazione, Collettivo Isagor, con Davide Mattiello, presidente della Fondazione Benvenuti in Italia



18:30 Riders, Amazon, il sindacato e le nuove frontiere dello sfruttamento con Cristian Sesena, Segretario nazionale Filcams Cgil, Fiorenzo Molinari, Filcams Piacenza, Stefano Malorgio, Segretario nazionale Filt Cgil, Andrea Gambacciani, Filt Firenze ed i lavoratori Amazon e riders



21 La generazione controcorrente- Festa degli studenticon Giulia Biazzo, Uds nazionale, Francesco Boscheri, Rete Studenti Medi nazionale, Biase D'Andrea, Uds Liguria, Pierpaolo Rtrovati, “il Caffè Corretto” e Ali Veliko, Uds La Spezia



a seguireJinot e Scrittura della Luce live



Stand gastronomici a cura di Piccolo Blu e Birrificio del Golfo, stand informativi, spazio bimbi, spazio sport Arci Uisp, libreria dalle 17:30 tutti i giorni della festa.