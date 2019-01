Al centro medico di Santo Stefano la risonanza magnetica di ultima generazione

La Spezia - C.M.D. Centro Medico mette a disposizione nella sede di Santo Stefano di Magra, il dispositivo ESAOTE O-SCAN (3D 031 Tesla), il nuovo eccezionale sistema RM per la diagnosi degli arti. Il macchinario settoriale di ultima generazione offre ai pazienti una gamma completa di funzionalità di imaging di alta qualità per le piccole articolazioni (ginocchio, caviglia, piede, gomito, polso, mano) e, grazie alla struttura estremamente ergonomica, assicura un'esperienza diagnostica ottimale. L’ESAOTE O-SCAN è stato installato per venire incontro alle numerose richieste dei pazienti che avranno in questo modo la possibilità di chiudere un percorso di cure dalla diagnosi alla terapia, a supporto delle attività fisioterapiche e ortopediche già disponibili in struttura.



Tale apparecchiatura sarà operativa a partire da mercoledì 16 gennaio e sarà possibile accedere al servizio seguendo la consueta procedura di prenotazione. Le indagini diagnostiche saranno eseguite in sedute prestabilite ed effettuate da personale tecnico debitamente formato. Il paziente al momento della prenotazione o della esecuzione dell'indagine dovrà esibire adeguata documentazione medica relativa all’articolazione in esame e compilare l’apposito modulo

di consenso fornito dal personale medico. Per informazioni, contattare il numero 0187 632280 negli orari di apertura.

CMD - Centro Medico Via Zara 2, 19037 Santo Stefano di Magra (SP), info@cmdcentromedico.it, https://www.cmdcentromedico.it. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13 e dalle 14 alle 19.30,

sabato alle 8 alle 12.