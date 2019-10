Al Palmaria Restaurant il pranzo della domenica è senza glutine

La Spezia - Domenica 27 al Palmaria Restaurant un momento speciale dedicato al senza glutine. Il pranzo della domenica è #GlutenFree, momento speciale per dare vita ad un menu completo e gustoso per i celiachi. Il ristorante, con vista sull'isola Palmaria e il suo borgo, è all'interno di AIC guida Alimentazione Fuori Casa e cerca da sempre di accogliere all’interno del proprio menu piatti privi di glutine con attenzione alla preparazione e al gusto. Purtroppo la malattia viene vissuta ancora, soprattutto fuori casa, come un grande limite per vivere il proprio tempo libero in serenità. AIC, associazione italiana celiachia, fa un notevole lavoro di verifica degli esercizi gluten free, che acquisiscono la certificazione e entrano a far parte così nella guida nazionale. Sarà possibile ovviamente pranzare anche con menu à la carte. Parcheggio riservato sotterraneo. Per informazioni sul menù e prenotazioni telefonare al 0187.790570.