Al Pacinotti lo sport non si ferma, proseguono le conferenze

La Spezia - Al Liceo Scientifico Sportivo “Antonio Pacinotti” lo sport non si ferma: proseguono gli incontri di approfondimento a distanza sulla piattaforma Google Meet con gli esperti esterni organizzati dalla prof.ssa Donatella Porro e dalla prof.ssa Federica Pramaggiore.



Giovedì 14 maggio 2020 dalle ore 11 alle ore 12:15 le classi 2S e 3S hanno partecipato all’approfondimento dal titolo “Dietro le quinte della pallacanestro” del Dott. Jacopo Arrobbio, responsabile della preparazione fisica Pallacanestro in Liguria dal 2014 e responsabile Area sviluppo sul territorio per l'APFIP(Associazione Preparatori Fisici Italiani Pallacanestro), nonché preparatore della Nazionale Senior Femminile a La Spezia durante la preparazione alla qualificazione per l'Europeo del 2018 e preparatore della Nazionale Maschile Under 14 "Slovenia Ball" 2019.

L’evento è stato preceduto da altri due interessanti incontri formativi per gli studenti dell’indirizzo sportivo della nostra scuola:

Mercoledì 6 maggio 2020 dalle ore 11 alle ore 12:15 le classi 1S e 1T hanno seguito l’incontro “Approfondimento sulle tematiche di base del Nuoto” tenuto da Simone Menoni, ex atleta azzurro, Direttore Sportivo e allenatore della Rari Nantes (La Spezia) e coadiutore dei Centri Giovanili della Nazionale Italiana Nuoto.



Giovedì 7 maggio 2020 dalle ore 11 alle ore 12:15 le classi 3S e 4H hanno partecipato in videoconferenza a un incontro tenuto dal Dott. Edmondo Bosco Medico Chirurgo, Specialista in Patologia Medica, Master in Dietologia e Alimentazione umana, Vice Presidente dell'Ordine dei Medici Provincia di Savona dal titolo “Un'ora di dieta: parliamo di alimentazione quindi parliamo di noi”.

La serie di incontri proseguirà poi con le seguenti iniziative:

Martedì 19 maggio 2020 dalle ore 11 alle ore 12:15 le classi 2S e 3S parteciperanno all’intervento del dott. Diego Del Mancino, Master in Teoria e Tecnica della preparazione atletica nel calcio, allenatore UEFA B e preparatore atletico settore giovanile, dal titolo “Calcio: come allenare le capacità condizionali nella settimana tipo”.

Mercoledì 20 maggio 2020 dalle ore 11 alle ore 12:15 le classi 1S e 1T usufruiranno a loro volta di una conferenza del Dott. Jacopo Arrobbio dal titolo “Pallacanestro: dietro le quinte dei fondamentali”.