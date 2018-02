Al Labter il corso per imparare a fare il compostaggio domestico

La Spezia - Un’opportunità di formazione, di fare bene all’ambiente e magari risparmiare qualche soldino. Il Labter del Comune della Spezia, in collaborazione con Acam Ambiente, organizza un corso sul compostaggio domestico. L’appuntamento è fissato per mercoledì 21 marzo alle 17, presso la sede del Labter in via dei Pioppi 10. Il corso, completamente gratuito, è rivolto a tutti i cittadini previa iscrizione al numero 0187 280211 (fax 0187 575169) o inviando una mail a labter@comune.sp.it entro il 15 marzo p.v.



Il compostaggio domestico è la pratica più green che ci sia: i rifiuti organici (scarti vegetali e alimentari, fondi del caffè, gusci d’uova), se opportunamente conferiti in una compostiera o in una buca, producono dopo poco tempo un ottimo fertilizzante naturale, riducendo quindi il conferimento di questo genere di rifiuti in discarica. In alcune zone di La Spezia diverse utenze domestiche hanno un giardino o un orto in cui è possibile praticare il compostaggio, che oltre alla sostenibilità può essere anche conveniente per le casse dei cittadini, visto che il Comune prevede una riduzione fiscale dell’8% sulla tariffa rifiuti per chi è iscritto o si iscriverà all’albo compostatori. Proprio per questo al termine del corso a tutti i partecipanti che aderiranno verranno fornite, previa autocertificazione dell’impegno ad attivare il compostaggio domestico, le compostiere in comodato d’uso.



Durante il corso verrà distribuito gratuitamente il “Manuale del Compostaggio Domestico”, un utile vademecum che spiega in dettaglio modalità, trucchi e segreti per un corretto auto-smaltimento dei rifiuti organici, e un pieghevole del Comune della Spezia con tutti i dettagli dell’iniziativa.