Al De Terminal si raccolgono giochi affinché sia Natale per ogni bimbo

La Spezia - Che tutti i bambini possano ricevere un dono questo Natale, anche quelli che fanno parte di famiglie in difficoltà. Con questo scopo Laura Porcile e Andrea Buondonno hanno lanciato l'iniziativa "Siamo tutti Babbo Natale". Chiunque può portare un giocattolo nuovo presso il De Terminal, locale alla radice del Ponte Thaon di Revel, e lo staff si premurerà di consegnare il frutto della raccolta a frate Gianluigi Ameglio dei Francescani di Gaggiola, che provvederà a distribuirli alle famiglie bisognose. Il giocattolo può già essere incartato come no, in questo caso sarà impacchettato prima della consegna. La consegna avverrà il 22 dicembre, quindi ci sono tre settimane per partecipare e dare un segnale di vicinanza. L'iniziativa è sostenuta dall'associazione La Piazza Comune.