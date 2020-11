Al Colombaio sorgerà una pista per mountain bike

La Spezia - Si chiama Pump Track e per i meno esperti è una pista dedicata alle mountain bike. Alla Spezia sorgerà nel quartiere di Pegazzano e più precisamente all’interno dell’area dell’ex campo di calcio a 7 del parco del Colombaio. Questa mattina in occasione della giunta comunale del lunedì, c'è stato l'ok al progetto proposto dall'assessore ai lavori pubblici Luca Piaggi con cui si va a recuperare quella porzione di parco abbandonata. La nuova pista sorgerà in un punto strategico visto che proprio dal quartiere di Pegazzano parte tutta la rete sentieristica collinare che consentirebbe agli amanti di questo sport di effettuare escursioni lungo le vie e i sentieri che circondano il Golfo sulle alture collinari. "Così - spiega l’assessore Piaggi - raggiungiamo la duplice finalità di recuperare e restituire decoro e funzioni ad un’area importante della città e, allo stesso tempo, dare una ulteriore opportunità, soprattutto ai più giovani, di fare sport all’aria aperta".



Il progetto, dal costo complessivo di 140mila euro, prevede che l’area dell’ex campo sarà convertita in due piste ad anello: una Pump Track Pro per adulti ed una pista Pump Track Kids. Entrambe saranno con fondo in asfalto che garantisce, rispetto al fondo naturale, una maggiore stabilità, una minima spesa di manutenzione e la possibilità di coniugare diverse discipline, dalla bmx e mountain bike allo skateboard e pattinaggio. "Un altro tassello che va a implementare il progetto LA Spezia outdoor, un modello di città sportiva adatto sia ai cittadini che ai turisti - conclude l’assessore allo sport Lorenzo Brogi -, sono sicuro che proprio come è successo per lo skate park, anche questo diventerà un luogo di attrazione e di gioco all’aria aperta". L’area lambisce le mura storiche e per questo il progetto è stato sottoposto al parere della Soprintendenza che ha dato parere positivi e quindi ne ha autorizzato la realizzazione. "Il nuovo spazio, fruibile liberamente - chiarisce il sindaco Peracchini - si aggiungerà all'offerta per attività sportive all’aperto, ma anche la volontà di recuperare e valorizzare le aree cittadine per renderle maggiormente vivibili".