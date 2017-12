Al Ciofs l´insegnamento dell´arte della cucina

di Giuseppe Savoca

La Spezia - Dal 13 al 16 dicembre si sono svolti alla Spezia, nella sede del Ciofs, l’ente di formazione professionale delle suore salesiane, gli esami per il rilascio del diploma per la qualifica di “tecnico dei servizi di sala e bar”, valido su tutto il territorio nazionale e nell’Unione Europea. Il gruppo, formato da allievi e da allieve già in possesso della qualifica di “operatore della ristorazione” acquisita nei percorsi triennali del Ciofs – fp Liguria, ha frequentato il nuovo corso specialistico della durata di novecentonovanta ore, tra “stage” ed area professionale. L’esperienza formativa rappresenta anche alla Spezia una grande opportunità per l’inserimento nel mondo del lavoro, nel settore ristorativo, con prestazioni professionali di alto livello. Nel percorso è stato possibile sperimentare anche il sistema duale, attraverso la cosiddetta “alternanza rafforzata”: una grande opportunità per ottenere un diploma lavorando, con un percorso per singolo allievo di 490 ore di corso in aula e 500 di formazione in una azienda del settore. Così, lo scambio professionale si va via via arricchendo lungo il percorso. Il quarto anno per il diploma IeFP è stato realizzato grazie alla collaborazione degli allievi, del gruppo dei formatori, che ha creduto nella possibilità di riuscita dei giovani, e delle aziende del settore, che hanno permesso la realizzazione dello stage e dell’alternanza. “Educare è come seminare: il frutto non è garantito e non è immediato, ma se non si semina, è certo che non ci sarà raccolto”: queste parole del compianto cardinale Carlo Maria Martini esprimono molto bene l’impegno del Ciofs nel perseguire, aggiornandola, l’esperienza educativa di Don Bosco: aiutare i giovani a diventare persone competenti, capaci di gestire un ruolo sociale attivo di valore pubblico, attraverso il lavoro ben fatto, cittadini consapevoli capaci di assumersi responsabilità per il bene comune