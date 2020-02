Al Capellini-Sauro per il secondo anno di fila il "Premio scuola digitale"

La Spezia - All’I.I.S. “G. Capellini – N. Sauro” della Spezia, per il secondo anno consecutivo, verrà assegnato il Premio scuola digitale 2020.



Il Premio scuola digitale è una competizione tra scuole che prevede la partecipazione delle istituzioni scolastiche del Primo e Secondo Ciclo di istruzione che, con il coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti, abbiano proposto e/o realizzato progetti di innovazione digitale, caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale.

Il Premio scuola digitale è una iniziativa del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con la finalità di favorire l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curricolo e lo sviluppo delle migliori pratiche sul tema della didattica digitale innovativa, facendo emergere i migliori progetti di scuola digitale.

Il Premio Scuola Digitale prevede una fase provinciale /territoriale, una regionale e una nazionale.

L’assegnazione del Premio per la fase provinciale/territoriale si svolgerà il 13 febbraio 2020 presso l’I.I.S. “G. Capellini – N. Sauro”: una giuria di esperti nelle tecnologie innovative del mondo della didattica e del lavoro valuterà i progetti ammessi alla fase finale. I due progetti vincitori, uno per ogni categoria (scuole del primo e secondo ciclo), passeranno alla successiva fase regionale e riceveranno un premio del valore di euro 1000; per gli altri progetti sono previsti premi/riconoscimenti.

Durante l’evento, gli alunni delle scuole partecipanti potranno saranno coinvolti in attività caratterizzanti l’Istituto: visitare il Planetario, provare i visori di realtà virtuale, assistere ad una lezione di matematica con calcolatrici grafiche, fare esperimenti di chimica e osservare un’applicazione di robotica educativa finalizzata alla programmazione del robot NAO.

Saranno presenti alla manifestazione rappresentanti delle istituzioni scolastiche e referenti degli enti locali provinciali e regionali.