Al Camec "La vigna come forma di paesaggio, la vite come forma di cultura"

La Spezia - Sabato 12 maggio alle 17.30 si svo0lgerà presso il museo Camec l’evento organizzato dal LC Roverano dal titolo “Liguria: la vigna come forma di paesaggio - la vite come forma di cultura”.

La conferenza vedrà come protagonisti relatori: Oreste Gerini (direttore generale del ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali), Adriana Ghersi (docente di Architettura del Paesaggio presso la Facoltà di Architettura di Genova e Sommelier AIS Delegazione di Genova), Marco Rezzano (consigliere regionale Ais - referente per la didattica), Andrea Marchesini (presidente del Consorzio produttori di La Spezia) e Giorgio Baccigalupi (enologo e moderatore).



L'evento sarà inserito tra i services multidistrettuali dei Lions, del quale si riportano brevemente i contenuti: la questione ambientale costituisce uno dei principali motivi di preoccupazione per la comunità mondiale. Solamente nel corso dell'ultimo secolo, il mondo ha perso oltre l'80 percento delle foreste originarie, che assorbono le emissioni di biossido di carbonio che causa il riscaldamento globale e costituiscono fonte di sostentamento e protezione dai disastri naturali.

La finalità che il LC Roverano si prefigge è quella di fare conoscere ciò che la viticoltura significa e soprattutto esprime nel difficile e tormentato territorio ligure, sia come forma di paesaggio che come vettore culturale di un patrimonio di eccellenza da tutelare e promuovere.

Parallelamente la tematica sarà approfondita anche dal punto di vista della “difesa” di quei prodotti vitivinicoli del territorio ottenuti ancora oggi per mezzo della sinergia tra tradizione e tecnologia, da salvaguardare da qualsiasi forma di sofisticazione.

Essendo la mission del lionismo indirizzata a fornire un luogo di dibattito per discussioni aperte su tutte le questioni di interesse pubblico, a promuovere i principi di buon governo e buona cittadinanza, gli alti valori di etica nelle diverse imprenditorialità e nel contempo partecipare attivamente al bene civico della società, l’evento si concluderà con un una piece conviviale con la degustazione di prodotti del territorio.